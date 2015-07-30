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Сампдория - Войводина

30.07.2015, Четверг, 22:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Лига Европы, 3 раунд , первый матч Сампдория - Войводина
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