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Белененсеш - Гетеборг

30.07.2015, Четверг, 22:00 мск Лиссабон, стадион До Рестело Лига Европы, 3 раунд , первый матч Белененсеш - Гетеборг
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 10:5 +5 13
2. Фиорентина 6 3 1 2 11:6 +5 10
3. Лех 6 1 2 3 2:6 -4 5
4. Белененсеш 6 1 2 3 2:8 -6 5
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