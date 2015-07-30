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Атлетик - Кешля

30.07.2015, Четверг, 21:45 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Лига Европы, 3 раунд , первый матч Атлетик - Кешля
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетик Б 6 4 1 1 16:8 +8 13
2. Аугсбург 6 3 0 3 12:11 +1 9
3. Партизан 6 3 0 3 10:14 -4 9
4. Алкмаар 6 1 1 4 8:13 -5 4
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