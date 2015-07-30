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Вест Хэм - Астра

30.07.2015, Четверг, 21:45 мск Лондон, стадион Аптон Парк Лига Европы, 3 раунд , первый матч Вест Хэм - Астра
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