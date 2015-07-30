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Шарлеруа - Заря

30.07.2015, Четверг, 21:30 мск Шарлеруа, стадион Стад дю Пэи де Шарлеруа Лига Европы, 3 раунд , первый матч Шарлеруа - Заря
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    Рейтинг: +10

    -=frest=-777 18 декабря 2015, 16:59

    спасибо за матч

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