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Бордо - АЕК

30.07.2015, Четверг, 21:30 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Лига Европы, 3 раунд , первый матч Бордо - АЕК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 2 4 0 6:4 +2 10
2. Сьон 6 2 3 1 5:5 0 9
3. Рубин 6 1 3 2 6:6 0 6
4. Бордо 6 0 4 2 5:7 -2 4
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