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Стандард - Железничар

30.07.2015, Четверг, 21:30 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Лига Европы, 3 раунд , первый матч Стандард - Железничар
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