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Дебрецен - Русенборг

30.07.2015, Четверг, 21:00 мск Дебренец, стадион Олаха Габора Лига Европы, 3 раунд , первый матч Дебрецен - Русенборг
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