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Цюрих - Динамо

30.07.2015, Четверг, 20:30 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Лига Европы, 3 раунд , первый матч Цюрих - Динамо
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