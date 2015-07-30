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ПАОК - Спартак Тр

30.07.2015, Четверг, 20:00 мск Салоники, стадион Тумба Лига Европы, 3 раунд , первый матч ПАОК - Спартак Тр
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 6 4 1 1 9:4 +5 13
2. Боруссия Д 6 3 1 2 10:5 +5 10
3. ПАОК 6 1 4 1 3:3 0 7
4. Габала 6 0 2 4 2:12 -10 2
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