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Слован - Хапоэль Ирони

30.07.2015, Четверг, 20:00 мск Либерец, стадион У Нисы Лига Европы, 3 раунд , первый матч Слован - Хапоэль Ирони
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брага 6 4 1 1 7:4 +3 13
2. Марсель 6 4 0 2 12:7 +5 12
3. Слован Л 6 2 1 3 6:8 -2 7
4. Гронинген 6 0 2 4 2:8 -6 2
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