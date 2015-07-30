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Эльфсборг - Одд

30.07.2015, Четверг, 19:00 мск Бурос, стадион Бурос Арена Лига Европы, 3 раунд , первый матч Эльфсборг - Одд
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