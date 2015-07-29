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Яблонец - Копенгаген

29.07.2015, Среда, 19:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Лига Европы, 3 раунд , первый матч Яблонец - Копенгаген
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