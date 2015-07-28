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Мидтьюлланд - АПОЭЛ

28.07.2015, Вторник, 20:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Мидтьюлланд - АПОЭЛ
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