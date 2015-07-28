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Маккаби - Виктория

28.07.2015, Вторник, 20:30 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Маккаби - Виктория
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 4 1 1 13:3 +10 13
2. Динамо К 6 3 2 1 8:4 +4 11
3. Порту 6 3 1 2 9:8 +1 10
4. Маккаби ТА 6 0 0 6 1:16 -15 0
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