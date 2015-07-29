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Зальцбург - Мальме

29.07.2015, Среда, 20:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Зальцбург - Мальме
Лига чемпионов (2014/2015)
4 раунд
ответный матч		 27 августа, среда 22:45 Мальме 3:0 Зальцбург
Лига чемпионов (2014/2015)
4 раунд
первый матч		 19 августа, вторник 22:45 Зальцбург 2:1 Мальме
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