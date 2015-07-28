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Динамо - Мольде

28.07.2015, Вторник, 22:00 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Динамо - Мольде
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 5 0 1 19:3 +16 15
2. Арсенал 6 3 0 3 12:10 +2 9
3. Олимпиакос 6 3 0 3 6:13 -7 9
4. Динамо Зб 6 1 0 5 3:14 -11 3
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