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Фехервар - БАТЭ

28.07.2015, Вторник, 21:30 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Фехервар - БАТЭ
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