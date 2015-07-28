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Панатинаикос - Брюгге

28.07.2015, Вторник, 21:00 мск Афины, стадион Апостолос Николаидис Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Панатинаикос - Брюгге
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