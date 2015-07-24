Челябинск - Носта

|16 тур
|16 октября, четверг
|15:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|6 тур
|21 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Носта
|16 тур
|16 октября, четверг
|15:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|6 тур
|21 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Носта
|15 тур
|10 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:3
|Носта
|5 тур
|13 августа, вторник
|17:00
|Носта
|0:0
|Челябинск
|30 тур
|27 мая, понедельник
|16:00
|Носта
|0:2
|Челябинск
|14 тур
|1 октября, понедельник
|14:00
|Челябинск
|1:1
|Носта
|36 тур
|18 мая, пятница
|16:00
|Носта
|1:1
|Челябинск
|22 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Челябинск
|4:0
|Носта
|10 тур
|18 июня, суббота
|00:00
|Носта
|0:1
|Челябинск