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Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

24.07.2015, Пятница, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Кубок, 1/128 финала Сызрань-2003 - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
20 сентября, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
2 тур
24 июля, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 18:00 Сызрань-2003 1:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 19:00 Сызрань-2003 1:1 Лада-Тольятти
5 тур
13 августа, вторник 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 19:00 Сызрань-2003 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
23 тур
27 апреля, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
7 тур
24 августа, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:1
(4:5)п		 Сызрань-2003
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