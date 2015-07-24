Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

|12 тур
|20 сентября, суббота
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|2 тур
|24 июля, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:0
|Сызрань-2003
|12 тур
|20 сентября, суббота
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|2 тур
|24 июля, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:0
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|28 июля, понедельник
|18:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Лада-Тольятти
|15 тур
|10 октября, четверг
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Лада-Тольятти
|5 тур
|13 августа, вторник
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|19:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Лада-Тольятти
|23 тур
|27 апреля, суббота
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|7 тур
|24 августа, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|29 июля, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:1
(4:5)п
|Сызрань-2003