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Зенит-Ижевск - Динамо

24.07.2015, Пятница, 17:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Кубок, 1/128 финала Зенит-Ижевск - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
20 тур
24 апреля, пятница 17:00 Динамо 1:2 Зенит-Ижевск
10 тур
12 сентября, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 0:1 Динамо
8 тур
4 сентября, среда 17:00 Динамо 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 18:00 Динамо 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
29 октября, понедельник 14:00 Динамо 1:1 Зенит-Ижевск
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 3:2 Динамо
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
15 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 0:1 Динамо
25 тур
29 сентября, четверг 16:00 Динамо 0:2 Зенит-Ижевск
13 тур
7 июля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Динамо
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