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Авангард - Локомотив

24.07.2015, Пятница, 18:30 мск Курск, стадион Трудовые Резервы Россия. Кубок, 1/128 финала Авангард - Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
17 тур
23 октября, четверг 18:00 Авангард 1:2 Локомотив
3 тур
25 июля, пятница 19:00 Локомотив 1:0 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
30 тур
5 июня, четверг 18:00 Авангард 1:0 Локомотив
1 тур
16 июля, вторник 19:00 Локомотив 1:1 Авангард
Россия. Кубок (2013/2014)
1/64 финала
13 августа, вторник 19:00 Локомотив 0:1 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
23 тур
1 мая, среда 16:00 Авангард 0:0 Локомотив
9 тур
3 сентября, понедельник 18:00 Локомотив 1:1 Авангард
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 18:00 Локомотив 3:2 Авангард
25 тур
29 сентября, четверг 18:00 Авангард 1:2 Локомотив
13 тур
7 июля, четверг 18:00 Локомотив 0:0 Авангард
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
19 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Локомотив 1:2 Авангард
3 тур
4 мая, понедельник 18:30 Авангард 1:0 Локомотив
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