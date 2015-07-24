Авангард - Локомотив

|17 тур
|23 октября, четверг
|18:00
|Авангард
|1:2
|Локомотив
|3 тур
|25 июля, пятница
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Авангард
|17 тур
|23 октября, четверг
|18:00
|Авангард
|1:2
|Локомотив
|3 тур
|25 июля, пятница
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Авангард
|30 тур
|5 июня, четверг
|18:00
|Авангард
|1:0
|Локомотив
|1 тур
|16 июля, вторник
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Авангард
|23 тур
|1 мая, среда
|16:00
|Авангард
|0:0
|Локомотив
|9 тур
|3 сентября, понедельник
|18:00
|Локомотив
|1:1
|Авангард
|39 тур
|4 июня, понедельник
|18:00
|Локомотив
|3:2
|Авангард
|25 тур
|29 сентября, четверг
|18:00
|Авангард
|1:2
|Локомотив
|13 тур
|7 июля, четверг
|18:00
|Локомотив
|0:0
|Авангард