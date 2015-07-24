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Тамбов - Рязань

24.07.2015, Пятница, 17:00 мск Тамбов, стадион Спартак Россия. Кубок, 1/128 финала Тамбов - Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Тамбов 0:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
24 тур
30 апреля, четверг 18:30 Рязань 0:1 Тамбов
10 тур
11 сентября, четверг 17:00 Тамбов 1:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
23 тур
26 апреля, суббота 18:30 Рязань 1:0 Тамбов
9 тур
4 сентября, среда 18:00 Тамбов 1:2 Рязань
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
11 июля, четверг 18:30 Рязань 3:0 Тамбов
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