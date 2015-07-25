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США - Панама

25.07.2015, Суббота, 23:00 мск Пенсильвания, стадион ППЛ Парк Золотой кубок КОНКАКАФ, Матч за 3-е место США - Панама
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, группа A
3 тур
14 июля, вторник 04:30 Панама 1:1 США
Товарищеские матчи. Сборные 2015

9 февраля, понедельник 02:00 США 2:0 Панама
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 10 тур
16 октября, среда 05:30 Панама 2:3 США
Финальный раунд, 5 тур
12 июня, среда 06:08 США 2:0 Панама
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013
Плей-офф, Финал
28 июля, воскресенье 23:59 США 1:0 Панама
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