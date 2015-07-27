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Ямайка - Мексика

27.07.2015, Понедельник, 02:30 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал Ямайка - Мексика
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 6 тур
5 июня, среда 05:30 Ямайка 0:1 Мексика
Финальный раунд, 1 тур
7 февраля, четверг 06:30 Мексика 0:0 Ямайка
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