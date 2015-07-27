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Виборг - Орхус

27.07.2015, Понедельник, 20:00 мск Виборг, стадион Виборг Стадион Дания. Суперлига, 2 тур Виборг - Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
27 апреля, воскресенье 16:00 Виборг 3:0 Орхус
14 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Орхус 2:1 Виборг
8 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Орхус 0:1 Виборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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