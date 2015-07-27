Виборг - Орхус

|29 тур
|27 апреля, воскресенье
|16:00
|Виборг
|3:0
|Орхус
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|17:00
|Орхус
|2:1
|Виборг
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|16:00
|Орхус
|0:1
|Виборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|33
|21
|8
|4
|62:28
|+34
|71
|2.
|Сендерийск
|33
|19
|5
|9
|56:36
|+20
|62
|3.
|Мидтьюлланд
|33
|17
|8
|8
|57:33
|+24
|59
|4.
|Брондбю
|33
|16
|6
|11
|43:37
|+6
|54
|5.
|Ольборг
|33
|15
|5
|13
|56:44
|+12
|50
|6.
|Рандерс
|33
|13
|8
|12
|45:43
|+2
|47
|7.
|Оденсе
|33
|14
|4
|15
|50:52
|-2
|46
|8.
|Виборг
|33
|11
|7
|15
|34:42
|-8
|40
|9.
|Нордшелланд
|33
|11
|5
|17
|35:51
|-16
|38
|10.
|Орхус
|33
|7
|13
|13
|45:51
|-6
|34
|11.
|Эсбьерг
|33
|7
|9
|17
|38:64
|-26
|30
|12.
|Хобро
|33
|5
|6
|22
|28:68
|-40
|21