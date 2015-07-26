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Брондбю - Оденсе

26.07.2015, Воскресенье, 17:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 2 тур Брондбю - Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
3 мая, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Брондбю
21 тур
15 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 2:0 Оденсе
4 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:2 Оденсе
13 тур
27 октября, воскресенье 22:15 Оденсе 0:0 Брондбю
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Брондбю
15 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 0:3 Оденсе
1 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Оденсе
15 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Оденсе 0:0 Брондбю
4 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
18 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:0 Оденсе
6 тур
22 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 0:1 Брондбю
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:3 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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