Брондбю - Оденсе

|27 тур
|3 мая, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Брондбю
|21 тур
|15 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|27 тур
|3 мая, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Брондбю
|21 тур
|15 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:2
|Оденсе
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|22:15
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:1
|Оденсе
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Брондбю
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:3
|Оденсе
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:1
|Оденсе
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:0
|Оденсе
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Брондбю
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|18 тур
|28 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Оденсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|33
|21
|8
|4
|62:28
|+34
|71
|2.
|Сендерийск
|33
|19
|5
|9
|56:36
|+20
|62
|3.
|Мидтьюлланд
|33
|17
|8
|8
|57:33
|+24
|59
|4.
|Брондбю
|33
|16
|6
|11
|43:37
|+6
|54
|5.
|Ольборг
|33
|15
|5
|13
|56:44
|+12
|50
|6.
|Рандерс
|33
|13
|8
|12
|45:43
|+2
|47
|7.
|Оденсе
|33
|14
|4
|15
|50:52
|-2
|46
|8.
|Виборг
|33
|11
|7
|15
|34:42
|-8
|40
|9.
|Нордшелланд
|33
|11
|5
|17
|35:51
|-16
|38
|10.
|Орхус
|33
|7
|13
|13
|45:51
|-6
|34
|11.
|Эсбьерг
|33
|7
|9
|17
|38:64
|-26
|30
|12.
|Хобро
|33
|5
|6
|22
|28:68
|-40
|21