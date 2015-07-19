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Орхус - Брондбю

19.07.2015, Воскресенье, 19:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 1 тур Орхус - Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 19:00 Орхус 1:2 Брондбю
15 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Брондбю 3:0 Орхус
9 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Орхус 1:3 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 21:00 Брондбю 3:2 Орхус
22 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Орхус 0:3 Брондбю
4 тур
5 августа, воскресенье 21:00 Орхус 3:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 20:00 Орхус 5:1 Брондбю
20 тур
11 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Орхус
6 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Орхус
17 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Орхус 1:0 Брондбю
8 тур
13 сентября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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