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Ольборг - Эсбьерг

20.07.2015, Понедельник, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 1 тур Ольборг - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
26 мая, вторник 20:00 Ольборг 1:0 Эсбьерг
19 тур
2 марта, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:3 Ольборг
5 тур
16 августа, суббота 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
3 мая, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
17 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:2 Ольборг
2 тур
29 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 15:00 Эсбьерг 1:0 Ольборг
22 тур
9 марта, суббота 20:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
10 тур
24 сентября, понедельник 21:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Ольборг
15 тур
6 ноября, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
6 тур
21 августа, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
19 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
17 тур
28 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
6 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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