Фалькенберг - Гетеборг

|7 тур
|4 мая, понедельник
|20:00
|Гетеборг
|2:1
|Фалькенберг
|7 тур
|4 мая, понедельник
|20:00
|Гетеборг
|2:1
|Фалькенберг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Норрчепинг
|30
|20
|6
|4
|60:33
|+27
|66
|2.
|Гетеборг
|30
|18
|9
|3
|52:22
|+30
|63
|3.
|АИК
|30
|18
|7
|5
|54:34
|+20
|61
|4.
|Мальме
|30
|16
|8
|6
|54:33
|+21
|56
|5.
|Эльфсборг
|30
|16
|6
|8
|58:42
|+16
|54
|6.
|Юргорден
|30
|14
|9
|7
|52:37
|+15
|51
|7.
|Хэкен
|30
|13
|6
|11
|45:39
|+6
|45
|8.
|Хельсингборг
|30
|11
|4
|15
|43:45
|-2
|37
|9.
|Эребру
|30
|9
|10
|11
|36:50
|-14
|37
|10.
|Гефле
|30
|10
|6
|14
|35:50
|-15
|36
|11.
|Хаммарбю
|30
|8
|9
|13
|35:39
|-4
|33
|12.
|Сундсвалль
|30
|9
|5
|16
|34:52
|-18
|32
|13.
|Кальмар
|30
|8
|7
|15
|31:42
|-11
|31
|14.
|Фалькенберг
|30
|7
|4
|19
|38:56
|-18
|25
|15.
|Хальмстад
|30
|4
|9
|17
|21:44
|-23
|21
|16.
|Отвидаберг
|30
|2
|9
|19
|25:55
|-30
|15