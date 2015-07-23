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Вольфсберг - Шахтер

23.07.2015, Четверг, 21:03 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Вольфсберг - Шахтер
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 19:30 Шахтер 0:1 Вольфсберг
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