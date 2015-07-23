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Жилина - Дачия

23.07.2015, Четверг, 20:03 мск Жилина, стадион Под Дубном Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Жилина - Дачия
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 19:00 Дачия 1:2 Жилина
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
ответный матч		 23 июля, четверг 20:30 Дачия 0:1 Жилина
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
первый матч		 16 июля, четверг 19:30 Жилина 2:0 Дачия
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