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Хайдук - Копер

23.07.2015, Четверг, 20:00 мск Сплит, стадион Полюд Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Хайдук - Копер
Первый матч: 2 - 3
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 21:30 Копер 3:2 Хайдук
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