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Гетеборг - Шленск

23.07.2015, Четверг, 20:00 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Гетеборг - Шленск
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 21:30 Шленск 0:0 Гетеборг
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