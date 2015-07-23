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Астра - Инвернесс

23.07.2015, Четверг, 20:00 мск Джурджу, стадион Марин Анастасовичи Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Астра - Инвернесс
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 21:45 Инвернесс 0:1 Астра
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