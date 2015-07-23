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Стремсгодсет - Млада Болеслав

23.07.2015, Четверг, 20:00 мск Драммен, стадион Мариенлист Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Стремсгодсет - Млада Болеслав
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 20:00 Млада Болеслав 1:2 Стремсгодсет
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