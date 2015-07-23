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Колледж Дублин - Слован

23.07.2015, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Колледж Дублин - Слован
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 21:15 Слован 1:0 Колледж Дублин
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