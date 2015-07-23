Введите ваш ник на сайте

Одд - Шэмрок Роверс

23.07.2015, Четверг, 20:00 мск Скиен, стадион Скагерак Арена Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Одд - Шэмрок Роверс
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 22:00 Шэмрок Роверс 0:2 Одд
...
  • Читайте нас: 