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Брондбю - Берое

23.07.2015, Четверг, 20:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Брондбю - Берое
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 20:00 Берое 0:1 Брондбю
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