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Дебрецен - Сконто

23.07.2015, Четверг, 18:00 мск Дебренец, стадион Олаха Габора Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Дебрецен - Сконто
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 19:00 Сконто 2:2 Дебрецен
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