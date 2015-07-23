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Панама - Мексика

23.07.2015, Четверг, 04:00 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала Панама - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2014

13 октября, понедельник 01:00 Мексика 1:0 Панама
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 9 тур
12 октября, суббота 05:30 Мексика 2:1 Панама
Финальный раунд, 4 тур
8 июня, суббота 06:00 Панама 0:0 Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013
Плей-офф, 1/2 финала
25 июля, четверг 06:00 Панама 2:1 Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, группа A
1 тур
8 июля, понедельник 04:00 Мексика 1:2 Панама
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