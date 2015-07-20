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Тринидад и Тобаго - Панама

19.07.2015, Воскресенье, 23:30 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала Тринидад и Тобаго - Панама
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