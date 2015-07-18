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США - Куба

18.07.2015, Суббота, 23:59 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала США - Куба
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, группа C
2 тур
13 июля, суббота 23:30 США 4:1 Куба
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