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Эльфсборг - Рандерс

21.07.2015, Вторник, 18:55 мск Бурос, стадион Бурос Арена Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Эльфсборг - Рандерс
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 20:00 Рандерс 0:0 Эльфсборг
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