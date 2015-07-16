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Химки - Коломна

16.07.2015, Четверг, 19:00 мск Химки, стадион Родина Россия. Кубок, 1/256 финала Химки - Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 17:00 Коломна 1:3 Химки
9 тур
4 сентября, четверг 19:00 Химки 0:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
22 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Химки 6:1 Коломна
16 тур
27 сентября, пятница 17:00 Коломна 0:1 Химки
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