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Динамо Бр - ЦРФСО

16.07.2015, Четверг, 18:30 мск Брянск, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/256 финала Динамо Бр - ЦРФСО
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
29 июля, вторник 18:30 Динамо Бр 3:1 ЦРФСО
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
32 тур
8 октября, четверг 18:00 ЦРФСО 0:0 Динамо Бр
16 тур
8 июля, среда 18:30 Динамо Бр 1:1 ЦРФСО
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