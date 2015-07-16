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Текстильщик - Волга

16.07.2015, Четверг, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Кубок, 1/256 финала Текстильщик - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
26 тур
12 мая, вторник 18:30 Текстильщик 3:0 Волга
12 тур
23 сентября, вторник 17:00 Волга 1:2 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
27 тур
28 апреля, понедельник 17:00 Волга 0:1 Текстильщик
9 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Текстильщик 3:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
27 тур
28 мая, вторник 18:00 Волга 1:0 Текстильщик
1 тур
23 июля, понедельник 18:30 Текстильщик 1:0 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
48 тур
4 июня, понедельник 18:00 Волга 0:1 Текстильщик
32 тур
30 сентября, пятница 18:30 Текстильщик 1:1 Волга
16 тур
8 июля, пятница 18:00 Волга 0:1 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
29 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Волга 1:0 Текстильщик
13 тур
24 июня, четверг 18:30 Текстильщик 0:2 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
27 тур
31 августа, понедельник 17:00 Текстильщик 1:3 Волга
7 тур
19 мая, вторник 18:00 Волга 1:0 Текстильщик
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