Текстильщик - Волга

|26 тур
|12 мая, вторник
|18:30
|Текстильщик
|3:0
|Волга
|12 тур
|23 сентября, вторник
|17:00
|Волга
|1:2
|Текстильщик
|26 тур
|12 мая, вторник
|18:30
|Текстильщик
|3:0
|Волга
|12 тур
|23 сентября, вторник
|17:00
|Волга
|1:2
|Текстильщик
|27 тур
|28 апреля, понедельник
|17:00
|Волга
|0:1
|Текстильщик
|9 тур
|25 августа, воскресенье
|18:30
|Текстильщик
|3:3
|Волга
|27 тур
|28 мая, вторник
|18:00
|Волга
|1:0
|Текстильщик
|1 тур
|23 июля, понедельник
|18:30
|Текстильщик
|1:0
|Волга
|48 тур
|4 июня, понедельник
|18:00
|Волга
|0:1
|Текстильщик
|32 тур
|30 сентября, пятница
|18:30
|Текстильщик
|1:1
|Волга
|16 тур
|8 июля, пятница
|18:00
|Волга
|0:1
|Текстильщик
|29 тур
|26 сентября, воскресенье
|16:00
|Волга
|1:0
|Текстильщик
|13 тур
|24 июня, четверг
|18:30
|Текстильщик
|0:2
|Волга
|27 тур
|31 августа, понедельник
|17:00
|Текстильщик
|1:3
|Волга
|7 тур
|19 мая, вторник
|18:00
|Волга
|1:0
|Текстильщик