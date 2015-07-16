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Карелия - Сочи

16.07.2015, Четверг, 18:00 мск Петрозаводск, стадион Спартак Россия. Кубок, 1/256 финала Карелия - Сочи
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
34 тур
10 октября, понедельник 17:00 Сочи 2:1 Карелия
18 тур
14 июля, четверг 18:30 Карелия 0:2 Сочи
1 тур
18 апреля, понедельник 00:00 Карелия 1:4 Сочи
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