Дружба - Биолог-Новокубанск

|20 тур
|22 марта, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Дружба
|10 тур
|1 октября, среда
|16:00
|Дружба
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Дружба
|10 тур
|1 октября, среда
|16:00
|Дружба
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|1/256 финала
|1 августа, пятница
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:2
|Дружба
|18 тур
|15 октября, вторник
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|2 тур
|17 июля, среда
|19:00
|Дружба
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|22 тур
|12 ноября, понедельник
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|6 тур
|14 августа, вторник
|18:00
|Дружба
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|30 тур
|7 мая, понедельник
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Дружба
|14 тур
|7 августа, воскресенье
|18:30
|Дружба
|2:1
|Биолог-Новокубанск