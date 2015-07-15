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Дружба - Биолог-Новокубанск

15.07.2015, Среда, 17:30 мск Майкоп, стадион Юность Россия. Кубок, 1/256 финала Дружба - Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
20 тур
22 марта, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
10 тур
1 октября, среда 16:00 Дружба 3:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
1 августа, пятница 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
18 тур
15 октября, вторник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
2 тур
17 июля, среда 19:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
22 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
6 тур
14 августа, вторник 18:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
14 тур
7 августа, воскресенье 18:30 Дружба 2:1 Биолог-Новокубанск
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